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Дефицит импортных лекарств может возникнуть в России из-за новой технологии маркировки препаратов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Дефицит импортных лекарств может возникнуть в России из-за новой технологии маркировки препаратов

16 мая 2017, 15:50Здоровье и экология
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