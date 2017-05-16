Дефицит импортных лекарств может возникнуть в России из-за новой технологии маркировки препаратов
16 мая 2017, 15:50Здоровье и экология
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Переход на новую систему маркировки лекарственных препаратов может отрицательно сказаться на импорте лекарств из зарубежа.
Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) считает, что в России могут возникнуть проблемы с импортом лекарств из зарубежных стран. Причиной этому может стать переход на новую систему маркировки лекарственных препаратов, пишет газета «Известия».
Все поставщики лекарств к 2019 году должны начать маркировку своих препаратов по новой технологии. АЕБ считают, что для многих компаний-производителей это может выльется в дополнительные инвестиции, превышающие сумму в несколько миллионов долларов.
В связи с этим АЕБ предлагают сдвинуть сроки перехода на новую технологии маркировки. В ассоциации опасаются, что из-за нехватки времени возможны перебои поставок импортных лекарств в Россию.
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