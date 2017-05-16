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Уроженка Нижнего Тагила совершила 50 перелётов с малолетним сыном и подверглась критике свердловчан
Сюжеты:
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Уроженка Нижнего Тагила совершила 50 перелётов с малолетним сыном и подверглась критике свердловчан

16 мая 2017, 08:15Здоровье и экология
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