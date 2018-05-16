АО «Евраз НТМК» не выполнило предписание о создании санитарно-защитной зоны (ФОТО)

Общественник Андрей Волегов написал заявление в прокуратуру на АО «Евраз НТМК» для того, чтобы надзорный орган проверил экологичность домны №7, выбросы из которой имеют бурый цвет.

16 мая Волегов опубликовал ответ, полученный им на свое заявление. В ответе говорится, что комбинат получил в 2015 году предписание, согласно которому завод должен был установить санитарно-защитную зону. Таким образом, предприятие не выполнило в срок законное предписание.

У таких предприятий, как НТМК, защитная зона должна составлять 1 км. На данный момент треть города входит в санзону завода. В 2016 году АО «Евраз НТМК», совладельцем которого является Роман Абрамович, разработало проект санитарно-защитной зоны, однако он не прошел необходимую для утверждения экспертизу.

О решении проблем экологической обстановки в Нижнем Тагиле упоминал Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Напомним также, что предприятия Нижнего Тагила вошли в список 300 заводов, где необходимо решать проблемы с выбросами в атмосферу.

7 мая Владимир Путин подписал указ, в котором говорится, что к 2024 году в Нижнем Тагиле должно снизиться количество вредных выбросов в атмосферу.