Детская зона и электронная картотека: «бережливая поликлиника» в Нижнем Тагиле (ФОТО)

В поликлинике оборудован кабинет здорового ребенка, а также детская игровая зона.



Предусмотрено размещение современной картотеки медицинских карт. Для получения талонов на первом этаже стоят специальные электронные устройства, работает колл-центр для пациентов.



На каждом этаже поликлиники организована зона, где можно уединиться мамам, которые кормят малыша грудью.





Татьяна

Фросина