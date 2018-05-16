+5
Свердловская область
Нижний Тагил
+5
вечер: +8
ночь: +4
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 61.92 + 0.15
EUR 73.86 - 0.08
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Детская зона и электронная картотека: «бережливая поликлиника» в Нижнем Тагиле (ФОТО)

16 мая 2018, 13:53Добавить новость
Нижний Тагил,бережливая поликлиника,детская поликлиника,тагилстроевская,врачи,пациенты
В «бережливой поликлинике», открытие которой состоялось 16 мая на ГГМ в Нижнем Тагиле, предусмотрено все для комфорта маленьких пациентов и их родителей.

В поликлинике оборудован кабинет здорового ребенка, а также детская игровая зона.

Предусмотрено размещение современной картотеки медицинских карт. Для получения талонов на первом этаже стоят специальные электронные устройства, работает колл-центр для пациентов.

На каждом этаже поликлиники организована зона, где можно уединиться мамам, которые кормят малыша грудью.

Нижний Тагил,бережливая поликлиника,детская поликлиника,тагилстроевская,врачи,пациентыНижний Тагил,бережливая поликлиника,детская поликлиника,тагилстроевская,врачи,пациентыНижний Тагил,бережливая поликлиника,детская поликлиника,тагилстроевская,врачи,пациенты

 

Заведующая поликлиникой Татьяна Фросина рассказала, что сотрудники постарались учесть опыт предыдущих «бережливых поликлиник».

Мы продумали, как сделать все, чтобы пациентам было максимально комфортно. Мы выслушали предложения от родителей и от сотрудников, -- пояснила Татьяна Фросина.

Нижний Тагил,бережливая поликлиника,детская поликлиника,тагилстроевская,врачи,пациентыНижний Тагил,бережливая поликлиника,детская поликлиника,тагилстроевская,врачи,пациентыНижний Тагил,бережливая поликлиника,детская поликлиника,тагилстроевская,врачи,пациенты

В феврале 2018 года на Новострое в Нижнем Тагиле была открыта «бережливая поликлиника».
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , ,

Читайте также:

Открытие детской «бережливой поликлиники» состоялось на ГГМ в Нижнем Тагиле (ФОТО)
сегодня, 13:10
1 0
Новый лифт введён в эксплуатацию на ГГМ в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
11 мая, 09:00
5 0
Пожарные и «скорая помощь» подъехали к Демидовской больнице в Нижнем Тагиле (ФОТО)
4 мая, 19:05
0 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 84
Сейчас на сайте 2710 гостей и 26 пользователей
Подписаться на новости