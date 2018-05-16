Детская зона и электронная картотека: «бережливая поликлиника» в Нижнем Тагиле (ФОТО)
16 мая, 13:53Здоровье и экология
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В «бережливой поликлинике», открытие которой состоялось 16 мая на ГГМ в Нижнем Тагиле, предусмотрено все для комфорта маленьких пациентов и их родителей.
Сюжеты: Нижний Тагил
В поликлинике оборудован кабинет здорового ребенка, а также детская игровая зона.
Предусмотрено размещение современной картотеки медицинских карт. Для получения талонов на первом этаже стоят специальные электронные устройства, работает колл-центр для пациентов.
На каждом этаже поликлиники организована зона, где можно уединиться мамам, которые кормят малыша грудью.
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Заведующая поликлиникой
Мы продумали, как сделать все, чтобы пациентам было максимально комфортно. Мы выслушали предложения от родителей и от сотрудников пояснила Татьяна Фросина.
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В феврале 2018 года на Новострое в Нижнем Тагиле была открыта «бережливая поликлиника».
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