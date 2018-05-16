Детская зона и электронная картотека: «бережливая поликлиника» в Нижнем Тагиле (ФОТО)

В поликлинике оборудован кабинет здорового ребенка, а также детская игровая зона.

Предусмотрено размещение современной картотеки медицинских карт. Для получения талонов на первом этаже стоят специальные электронные устройства, работает колл-центр для пациентов.

На каждом этаже поликлиники организована зона, где можно уединиться мамам, которые кормят малыша грудью.

Заведующая поликлиникой

Мы продумали, как сделать все, чтобы пациентам было максимально комфортно. Мы выслушали предложения от родителей и от сотрудников пояснила Татьяна Фросина.

В феврале 2018 года на Новострое в Нижнем Тагиле была открыта «бережливая поликлиника».