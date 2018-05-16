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Новости Нижнего Тагила

Приток врачей ожидается в Нижнем Тагиле с открытием «бережливых поликлиник»

16 мая 2018, 14:15Добавить новость
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Представитель Минздрава и заместитель мэра по социальной политике 16 мая на открытии «бережливой поликлиники» обсудили перспективы развития здравоохранения в Нижнем Тагиле.

Заместитель главы Нижнего Тагила по социальной политике Валерий Суров, 16 мая участвовавший в открытии «бережливой детской поликлиники» на ГГМ, сообщил о перспективах модернизации остальных городских учреждений здравоохранения.

Я  думаю, что у нас с вами все в будущем, и все наши поликлиники скоро будут такими, -- заявил Валерий Суров. 

 
Министерство здравоохранения на мероприятии представляла заместитель министра Елена Анатольевна Чадова.

Мы полагаем, что такие изменения в поликлиниках должны привести к повышению рождаемости в городе Нижний Тагил, потому что благожелательная атмосфера этому способствует, -- отметила Чадова.


В связи с развитием программы «Бережливая поликлиника» ожидается увеличение количества врачей и повышение качества их образования. Уже сейчас пациенты отмечают преображение поликлиники и ее доступность.

Пришли с полуторагодовалым ребенком с Красного Камня, потому что только здесь есть узкие специалисты. Удивлены тому, как внешне преобразилась поликлиника. Очень удобно стало брать талоны к узким специалистам через самозапись и колл-центр, -- поделилась впечатлением пациентка.  


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