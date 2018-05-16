Приток врачей ожидается в Нижнем Тагиле с открытием «бережливых поликлиник»

Представитель Минздрава и заместитель мэра по социальной политике 16 мая на открытии «бережливой поликлиники» обсудили перспективы развития здравоохранения в Нижнем Тагиле.



Заместитель главы Нижнего Тагила по социальной политике Валерий Суров, 16 мая участвовавший в открытии «бережливой детской поликлиники» на ГГМ, сообщил о перспективах модернизации остальных городских учреждений здравоохранения.





Я думаю, что у нас с вами все в будущем, и все наши поликлиники скоро будут такими, -- заявил Валерий Суров.



Министерство здравоохранения на мероприятии представляла заместитель министра Елена Анатольевна Чадова.





Мы полагаем, что такие изменения в поликлиниках должны привести к повышению рождаемости в городе Нижний Тагил, потому что благожелательная атмосфера этому способствует, -- отметила Чадова.