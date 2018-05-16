Открытие детской «бережливой поликлиники» состоялось на ГГМ в Нижнем Тагиле (ФОТО)

На открытии детской поликлиники на ГГМ присутствовал заместитель мэра по соцполитике Нижнего Тагила Валерий Суров, который перерезал красную ленту.

Валерий Суров отметил, что для маленьких детей очень важно внешнее восприятие, а также подчеркнул, что необходимо развивать программу «Бережливая поликлиника» в Нижнем Тагиле:

Это первая детская поликлиника, где реализуется программа. Маленькие дети внешне воспринимают атмосферу там, где они находятся. И пусть дети, которые приходят в поликлинику, не совсем здоровы, атмосфера, созданная здесь, должна их радовать.

Представитель Минздрава Чадова Елена Анатольевна рассказала, что в регистратуре нет карточек.

Изменилась не только обстановка, изменились технологии, регистратура выглядит по-другому: здесь нет карточек. Регистратор работает непосредственно с мамой, может поговорить с ребенком рассказала Елена Чадова.

Ранее проект «Бережливая поликлиника» был реализован в нижнетагильской поликлинике №4 на Новострое.