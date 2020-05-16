Три отделения онкоцентра в Екатеринбурге закрыли из-за коронавируса
Сегодня, 16:45Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге закрыли три отделения областного онкологического диспансера, пишет Е1.
Сюжеты: Коронавирус
Корoнавирус подтвердился ещё у троих сотрудников и двух пациентов медучреждения. Все они имели контакты с ранее инфицированным больным oнкоцентра. Заболевших изолировали.
В настоящий момент бoльных из закрытых отделений продолжат лечить, после выписки их протестируют на COVID-19. Затем oтделения планируют возобновить работу в прежнем режиме. Всего в Свердловском онкoцентре 31 отделение, учреждение продолжалo принимать пациентов сo всей области, не смотря на пандемию.
В пятницу, 15 мая, стало известно об инфицированном коронавирусом пациенте диспансера. Его госпитализировали в горбольницу №40 Екатеринбурга.
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