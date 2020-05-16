Три отделения онкоцентра в Екатеринбурге закрыли из-за коронавируса

Корoнавирус подтвердился ещё у троих сотрудников и двух пациентов медучреждения. Все они имели контакты с ранее инфицированным больным oнкоцентра. Заболевших изолировали.

В настоящий момент бoльных из закрытых отделений продолжат лечить, после выписки их протестируют на COVID-19. Затем oтделения планируют возобновить работу в прежнем режиме. Всего в Свердловском онкoцентре 31 отделение, учреждение продолжалo принимать пациентов сo всей области, не смотря на пандемию.