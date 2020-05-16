Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
НовостиАналитикаОбзорыКарточкиРасследованияИнтервьюМедиаланчМнения#300лет
#300лет
В Екатеринбурге COVID-19 заразились 24 работника склада «Красное и белое»
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024Коронавирус
Нашли опечатку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

В Екатеринбурге COVID-19 заразились 24 работника склада «Красное и белое»

Сегодня, 14:16Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
Лучшее за
НеделюМесяц
Рабочая карта тагильского градоначальника
Интерактивная карта контейнеров под ТКО в Нижнем Тагиле
Как в Нижнем Тагиле проходят беременность и роды во время пандемии COVID-19
«Это все мое, родное». История труженицы тыла, проработавшей с детьми почти 50 лет
Как в Нижнем Тагиле отпраздновали День Победы в режиме самоизоляции
Режим самоизоляции в Свердловской области будет продлен еще на неделю
Свердловская область вышла на первое место по заболеваемости коронавирусом в УрФО
Евгений Куйвашев заявил о продлении режима изоляции после майских праздников
Евгений Куйвашев объяснил, почему на Урал привозят людей из других стран
Жители Свердловской области спросили Евгения Куйвашева куда им девать детей
Читайте
также
Как вернуться к нормальной жизни после самоизоляции и не впасть в депрессию?
«Нам бы кто помог». Что сделали депутаты для свердловчан в период пандемии
В Нижнем Тагиле представили эскиз первой аллеи строителей