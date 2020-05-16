В России сохранится режим самоизоляции для людей старше 65 лет
Сегодня, 10:20Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Прeзидент РФ Владимир Путин пoручил правитeльству и региoнальным влaстям сохрaнить рeжим самоизoляции для пoжилых людей стaрше 65 лет и тех, кто стрaдает хроничeскими заболeваниями, пишет РИА Новости.
Сюжеты: Коронавирус
Кроме того, глава государства поручил обеспечить доплатой за апрель 2020 года медиков, работа которых связана с оказанием помощи больным коронавирусом. Срок исполнения указа — 15 мая. Ответственными назначены главы регионов, они же должны будут обеспечить мониторинг доплаты.
Также Путин поручил увеличивать объемы тестирования граждан на COVID-19.
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