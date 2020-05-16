В России сохранится режим самоизоляции для людей старше 65 лет

Кроме того, глава государства поручил обеспечить доплатой за апрель 2020 года медиков, работа которых связана с оказанием помощи больным коронавирусом. Срок исполнения указа — 15 мая. Ответственными назначены главы регионов, они же должны будут обеспечить мониторинг доплаты.