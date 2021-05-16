Превышений ПДК загрязнителей нет: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 16 мая

Превышений ПДК загрязнителей нет: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 16 мая
Превышений ПДК загрязнителей нет: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 16 мая
Сегодня, 18:23Здоровье и экологияАзиз КеримовФото: 2ГИС
16 мая при замерах воздуха на центральной площади у Современника в Нижнем Тагиле газоанализатор не показал превышений нормы содержания пяти веществ-загрязнителей. На момент замеров на центральной улице города проходил забег, в котором приняли участие сотрудники градообразующих предприятий.

Показатели диоксида серы, диоксида азота, синильной кислоты, формальдегида и сероводорода остались по нолям. Замеры проводились при температуре воздуха +31 градус и юго-западном ветре со скоростью шесть метров в секунду.

В Нижнем Тагиле действует предупреждение II степени об НМУ для рассеивания примесей в воздухе. Оно продлится до вечера 17 мая.

Прямые эфиры с данными по замерам воздуха в Нижнем Тагиле редакция TagilCity.ru проводит в Instagram.

Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

Сюжеты:
ЭксклюзивЭкология Нижнего Тагила
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