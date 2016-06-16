Австралийский эму погиб от разрыва сердца после двух недель блужданий в лесах под Ирбитом
Птица сбежала с фермы под Ирбитом две недели назад. Недавно беглеца удалось поймать и вернуть владельцу, но сердце страуса не выдержало перенесенного стресса и он погиб.
Хозяин фермы, Николай Балуев, рассказал издательству Life.ru, что недавно приобрел в самарском питомнике 6 страусов, взамен погибших во время весеннего паводка. Птиц поселили в новый загон. Но двое из них вскоре совершили побег с фермы, проделав дыру в заборе.
Одного из страусов удалось поймать неподалеку от фермы, спустя два дня после побега. Второй эму скитался по лесам в окрестностях Ирбита в течение двух недель.
Владелец неоднократно получал сообщения, о том, что пропавшую птицу видели на автодороге или в близлежащей деревне за рекой. Однако поймать скитальца по этим сведениям не удавалось – он всегда успевал скрыться до прибытия хозяина.
Наконец, спустя две недели блужданий эму был пойман. На страуса накинули сетку, связали и в таком виде доставили на покинутую им ферму, где птица скончалась от разрыва сердца вследствие перенесенного стресса.
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