Австралийский эму погиб от разрыва сердца после двух недель блужданий в лесах под Ирбитом

Хозяин фермы, Николай Балуев, рассказал издательству Life.ru, что недавно приобрел в самарском питомнике 6 страусов, взамен погибших во время весеннего паводка. Птиц поселили в новый загон. Но двое из них вскоре совершили побег с фермы, проделав дыру в заборе.

Одного из страусов удалось поймать неподалеку от фермы, спустя два дня после побега. Второй эму скитался по лесам в окрестностях Ирбита в течение двух недель.

Владелец неоднократно получал сообщения, о том, что пропавшую птицу видели на автодороге или в близлежащей деревне за рекой. Однако поймать скитальца по этим сведениям не удавалось – он всегда успевал скрыться до прибытия хозяина.

Наконец, спустя две недели блужданий эму был пойман. На страуса накинули сетку, связали и в таком виде доставили на покинутую им ферму, где птица скончалась от разрыва сердца вследствие перенесенного стресса.