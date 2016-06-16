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Австралийский эму погиб от разрыва сердца после двух недель блужданий в лесах под Ирбитом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Австралийский эму погиб от разрыва сердца после двух недель блужданий в лесах под Ирбитом

16 июня 2016, 11:25Здоровье и экология
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