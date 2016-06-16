Экологи Нижнего Тагила: Черноисточинский пруд гниёт (ФОТО, ВИДЕО)

Обследование водоёма прошло в среду, 15 июня. Эксперты отметили, что на берегу пруда находится много остатков костров, в воде гниют поваленные деревья и обрывки рыбацких сетей, а по пруду свободно плавают моторные лодки.

Кроме того, отдыхающие на берегу пруда люди ставят свои машины в непосредственной близости от водной глади. Все это является недопустимым в пределах водоохраной санитарной зоны питьевого водоёма.

Много моторных лодок, что запрещено водным кодексом на питьевых водоёмах. На береговой линии не должны находиться автомобили. Мало ли, может у кого-нибудь масло побежит. С дождевыми водами это масло попадет в питьевой пруд.

Кроме того, там много построек — летних домиков, которые стоят буквально у воды. Никаких туалетных сооружений там не видно. Отходы идут, скорее всего, в пруд, -- рассказал Андрей Волегов, руководитель организации «Экоправо».

Особое впечатление на экспертов из Нижнего Тагила произвело гниение пруда в месте впадения в пруд шламонакопителя Черноисточинского гидроузла. В этом месте со дна поднимаются многочисленные пузыри газа с гнилостным, неприятным запахом:

Когда мы подплывали к шламонакопителю, где идет сток в пруд, там буквально вода пенилась — пузыри шли. Пахло сероводородом. Пруд гниёт в этом месте.

В различных частях пруда тагильчане взяли на анализ несколько проб воды и ила.

С помощью различных инструментов, в том числе электронного микроскопа, будет проведен анализ воды на микроорганизмы. Станет ясно, например, количество содержащихся в воде сине-зеленых водорослей.