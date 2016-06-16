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Экологи планируют собрать 100 000 подписей для включения Нижнего Тагила в Федеральную целевую программу «Чистая вода»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Экологи планируют собрать 100 000 подписей для включения Нижнего Тагила в Федеральную целевую программу «Чистая вода»

16 июня 2016, 18:00Здоровье и экологияПавел Щербина
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