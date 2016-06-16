Экологи планируют собрать 100 000 подписей для включения Нижнего Тагила в Федеральную целевую программу «Чистая вода»

На совещании присутствовали: мэр города, служащие Администрации, руководители муниципальных предприятий, представители общественности и пресса.

В самом начале совещания эколог Рамиль Хакимов попросил присутствующих согласиться с тем фактом, что проблемы с городской питьевой водой назрели давно и требуют решения.

Эколог напомнил, что в мае в Нижнем Тагиле был проведён специальный круглый стол по вопросам экологии и питьевой воды. Резолюция этого круглого стола была представлена на сегодняшнем совещании на суд общественности и городских властей.

Экологи рекомендовали Администрации Нижнего Тагила принять определённые меры разрешения проблем питьевого водоснабжения города.

Некоторые меры были поддержаны мэром, например:

Принять необходимые меры для включения Нижнего Тагила в Федеральную целевую программу «Чистая вода».

Провести аналитическую работу по выявлению причин некачественного состояния питьевой воды в сетях водоснабжения города.

Другие были отклонены:

Рассмотреть возможность реализации пилотного проекта складов бутилированной воды в Нижнем Тагиле.

Рассмотреть возможность водоснабжения питьевой водой из подземных источников.

Последний пункт был отклонён в силу того, что разведка подземных источников воды потребует больших средств и усилий, которые могут не окупиться. Кроме того, вода не из всех подземных источников рекомендована к употреблению. Было отмечено, что от употребления воды из подземных источников в микрорайоне Новая Кушва рекомендовано воздержаться.

Много внимания на совещании было уделено судьбе Черноисточинского пруда. Сергей Носов согласился с экологами в том, что год от года качество поставляемой из этого водохранилища воды снижается.

Или приводите в порядок Черноисточинский пруд или стройте очистные сооружения заявил Сергей Носов, обращаясь к чиновникам, ответственным за качество городской питьевой воды.

На совещании экологами было отмечено, что необходимо организовать взаимодействие различных государственных органов и уровней власти для того, чтобы обеспечить тагильчан качественной питьевой водой.

По словам Рамиля Хакимова, экологи Нижнего Тагила проводят последние приготовления, консультации с юристами, перед началом сбора подписей о включении Нижнего Тагила в Федеральную программу «Чистая вода». Мэр Нижнего Тагила пообещал поставить стотысячную подпись.