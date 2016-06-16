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Роспотребнадзор предупреждает: парк «Оленьи ручьи» опасен для здоровья из-за обилия в нем клещей и грызунов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Роспотребнадзор предупреждает: парк «Оленьи ручьи» опасен для здоровья из-за обилия в нем клещей и грызунов

16 июня 2016, 16:50Здоровье и экология
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