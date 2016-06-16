Роспотребнадзор предупреждает: парк «Оленьи ручьи» опасен для здоровья из-за обилия в нем клещей и грызунов

В парке выловлено от 18 до 40 особей на 1 учетный флагокилометр, при допустимой норме 0,5 - на один учетный флагокилометр, разъясняется в сообщении санврачей.

Санитарные врачи много лет предупреждали администрацию парка о необходимости дератизации и соответствующей противоклещевой обработке. Но предписания не выполнялись. В парке нет объявлений о том, что территория не обрабатывается, что представляет опасность для здоровья туристов. При этом администрация взимает плату за посещения.