Медработники Нижнего Тагила приняли поздравления от администрации города (ФОТО)

Врачи находятся рядом в самые радостные и в самые тяжелые моменты. В этот день мы с признательностью вспоминаем всех тех, кто оказал нам и нашим близким неоценимую и своевременную помощь, подарив счастье здоровой, полноценной жизни. Чествуем тех, кто по велению сердца связал свою судьбу с трудной, но самой гуманной и благородной профессией на земле сказал он.