Сильные ветра и дожди с градом ожидаются в Нижнем Тагиле с 17 по 19 июня
16 июня 2017, 16:15Здоровье и экология
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Тагильчан предупреждают о возможном возвращении урагана.
Экстренное предупреждение пришло от ФГБУ «Уральское УГМС». По их сообщению, в Нижнем Тагиле с 17 по 19 июня возможны прерывистый ветер до 20-25 м/с, сильные дожди с грозами и крупный град.
В связи с этим возможны повреждения воздушных линий связи, повал деревьев, разрушение построек и т.д.
Администрация г. Нижнего Тагила извещает, что при возникновении ЧС, происшествий и аварий в эти дни сообщать по телефонам: 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99 или номеру 112.
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