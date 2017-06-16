Сильные ветра и дожди с градом ожидаются в Нижнем Тагиле с 17 по 19 июня

Экстренное предупреждение пришло от ФГБУ «Уральское УГМС». По их сообщению, в Нижнем Тагиле с 17 по 19 июня возможны прерывистый ветер до 20-25 м/с, сильные дожди с грозами и крупный град.

В связи с этим возможны повреждения воздушных линий связи, повал деревьев, разрушение построек и т.д.

Администрация г. Нижнего Тагила извещает, что при возникновении ЧС, происшествий и аварий в эти дни сообщать по телефонам: 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99 или номеру 112.