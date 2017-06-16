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Сильные ветра и дожди с градом ожидаются в Нижнем Тагиле с 17 по 19 июня
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сильные ветра и дожди с градом ожидаются в Нижнем Тагиле с 17 по 19 июня

16 июня 2017, 16:15Здоровье и экология
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