Центральная библиотека Нижнего Тагила вошла в десятку победителей Всероссийского конкурса (ФОТО)

В рамках такого марафона, получившего название «ЭКОнастроение», в Нижнем Тагиле прошло около 30 мероприятий на разных библиотечных площадках. Это фотовыставки, знакомства с писателями, мастер-классы и иные полезные события. Всего в мероприятиях приняли участие более 700 юных тагильчан.