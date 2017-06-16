Жителей Нижнего Тагила клещи кусают в два раза реже, чем остальных жителей Свердловской области

Согласно данным медиков, по состоянию на 14 июня 819 жителей Нижнего Тагила обратились за помощью с жалобами на укусы клещей. Из них 190 человек в возрасте до 17 лет.

Эти показатели на 1/3 меньше, чем за аналогичный период прошлого года рассказала журналистам TagilCity.ru заместитель начальника Нижнетагильского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области - Ольга Котова.

Такую разницу медики объясняют неблагоприятными погодными условиями, установившимися с начала лета.

Примечательно, что в Нижнем Тагиле почти в два раза меньше жалоб на укусы клещей, чем в среднем по Свердловской области.

Если в Нижнем Тагиле 221 обратившийся на 100 000 человек, то в среднем по области этот показатель составляет 425 обратившихся на 100 000 человек поделились статисткой представители Роспотребнадзора.