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Жителей Нижнего Тагила клещи кусают в два раза реже, чем остальных жителей Свердловской области
Сюжеты:
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Жителей Нижнего Тагила клещи кусают в два раза реже, чем остальных жителей Свердловской области

16 июня 2017, 14:35Здоровье и экологияПавел Щербина
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