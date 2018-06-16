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Ущерб в 9 млн рублей: два уголовных дела возбуждены из-за свалки в Новой Ляле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ущерб в 9 млн рублей: два уголовных дела возбуждены из-за свалки в Новой Ляле

16 июня, 10:20Здоровье и экология
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