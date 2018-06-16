Ущерб в 9 млн рублей: два уголовных дела возбуждены из-за свалки в Новой Ляле

Свалка объемом 53 куб. м. были обнаружена на участке, принадлежащем землям лесного фонда. Интересно, что место не было внесено в госреестр объектов размещения отходов. Размер ущерба составил свыше 9,1 млн рублей.

Проверка специалистами прокуратуры показала, что с обязанностями по должностной инструкции не справился замглавы администрации Новолялинского городского округа. Материалы дела были направлены к следователям, которые обнаружили в действиях чиновника халатность. Кроме того, в уголовное производство вошло дело по факту обращения с отходами, создающими угрозу для здоровья человека и окружающей среды.