Ущерб в 9 млн рублей: два уголовных дела возбуждены из-за свалки в Новой Ляле
В Новой Ляле администрация городского округа ответит за халатность при ликвидации несанкционированной свалки.
Свалка объемом 53 куб. м. были обнаружена на участке, принадлежащем землям лесного фонда. Интересно, что место не было внесено в госреестр объектов размещения отходов. Размер ущерба составил свыше 9,1 млн рублей.
Проверка специалистами прокуратуры показала, что с обязанностями по должностной инструкции не справился замглавы администрации Новолялинского городского округа. Материалы дела были направлены к следователям, которые обнаружили в действиях чиновника халатность. Кроме того, в уголовное производство вошло дело по факту обращения с отходами, создающими угрозу для здоровья человека и окружающей среды.
Прокуратура потребовала ликвидировать несанкционированную свалку, а также запретить осуществление деятельности по обращению с отходами без специальной лицензии, передаёт пресс-служба прокуратуры региона.
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