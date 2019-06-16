В Нижнем Тагиле жители заметили в небе выброс ядовито-жёлтого облака
Информация о выбросе ядовито-жёлтого облака появилась в сообществах Нижнего Тагила днём 16 июня. Со слов очевидцев, произошло это в районе Коксохимического производства, сообщает телеграмм-канал «Эко-монитор 66».
Жители Нижнего Тагила сообщают, что раньше подобные выбросы происходили ночью, для того, чтобы этого никто не замечал. Выброс, который произошёл 16 июня, возмутил тагильчан. Они выражают недовольство неэкологичным поведением одного из предприятий города.
Скоро мы все от таких выбросов станем фиксиками,писали жители города в комментариях под сообщениями о выбросе.
Некоторые подписчики сообществ сделали предположение, что облако является дымом от коксовых печей.
Это, скорее всего, дым от коксовых печей, когда их открывают примерно такой видно рядом с ними, а тут видимо рядом несколько открыли,написал пользователь Павел Саканов.
Напомним, что проблема с экологией Нижнего Тагила была поднята на федеральном уровне. В феврале 2019 года Владимир Путин сообщил о том, что необходимо принять федеральный закон о квотировании выбросов. Через некоторое время правительственная комиссия одобрила законопроект о квотировании выбросов загрязняющих веществ в Нижнем Тагиле и других городах.