В Нижнем Тагиле жители заметили в небе выброс ядовито-жёлтого облака

Жители Нижнего Тагила сообщают, что раньше подобные выбросы происходили ночью, для того, чтобы этого никто не замечал. Выброс, который произошёл 16 июня, возмутил тагильчан. Они выражают недовольство неэкологичным поведением одного из предприятий города.

Скоро мы все от таких выбросов станем фиксиками,писали жители города в комментариях под сообщениями о выбросе.

Видео Видео: «ЧП Нижний Тагил», vk.com/chptagil

Некоторые подписчики сообществ сделали предположение, что облако является дымом от коксовых печей.

Это, скорее всего, дым от коксовых печей, когда их открывают примерно такой видно рядом с ними, а тут видимо рядом несколько открыли,написал пользователь Павел Саканов.