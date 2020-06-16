Куйвашев взял под контроль разлив нефти в одном из районов Свердловской области
Сегодня, 14:15Здоровье и экологияФото: личная страница Instagram Евгения Куйвашева
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев взял под контроль ситуацию с разливом нефти, которая произошла в Сосвинском районе, сообщает Ура.ру со ссылкой на департамент информполитики региона.
По предварительной информации, в этом районе во время подготовки к плановым работам произошел разлив восьми кубометров нефтепродуктов. По поручению губернатора на место выехали управляющий Северным округом Евгений Преин и глава Сосьвы Геннадий Макаров. Кроме того, для устранения последствий разлива на место отправлены спасатели МЧС.
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