Куйвашев взял под контроль разлив нефти в одном из районов Свердловской области

По предварительной информации, в этом районе во время подготовки к плановым работам произошел разлив восьми кубометров нефтепродуктов. По поручению губернатора на место выехали управляющий Северным округом Евгений Преин и глава Сосьвы Геннадий Макаров. Кроме того, для устранения последствий разлива на место отправлены спасатели МЧС.