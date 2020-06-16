Куйвашев заявил о начале работ над программой «Общественного здоровья уральцев»

По мнению губернатора, программа поможет защитить жителей области от эпидемий, аналогичных коронавирусной.

Куйвашев подчеркнул, что важно внимательнее подходить к вопросу обеззараживания общественных мест, транспорта и подъездов. Он добавил, что маски и санитайзеры должны стать обязательными атрибутами.

Также губернатор рассказал, что уже была создана рабочая группа, в которую вошли представители Роспотребнадзора и Росздравнадзора. Ее главой стала ректор Уральского государственного медицинского университета Ольга Ковтун.

В ближайшее время он ожидает поступления предложений от группы. Они будут вынесены на обсуждение в правительство Свердловской области с общественными организациями и депутатами.