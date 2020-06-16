На Нижний Тагил надвигаются дожди, грозы и штормовой ветер
Сегодня, 17:05Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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17 июня в Свердловской области ожидается сильный ветер, грозы и дождь, рассказали в ЕДДС Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
При грозе порывы ветра будут достигать 15-18 метров в секунду. Ночью температура воздуха установится на 11-16 градусах выше нуля, днем будет 20-25 градусов тепла. Нижний Тагил попал в список муниципалитетов с наибольшим риском во время непогоды.
Напомним, что в Нижнем Тагиле начался пожароопасный период из-за тополиного пуха.
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