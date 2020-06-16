В Нижнем Тагиле больше 360 человек с начала пандемии заразились коронавирусом
Сегодня, 13:00Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В Нижнем Тагиле число зараженных коронавирусом превысило 360 человек. Об этом сообщает оперативный штаб Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил, Коронавирус
За минувшие сутки с 15 по 16 июня было подтверждено семь новых случаев заболевания коронавирусом. Общее количество заболевших с начала пандемии составляет 365 человек.
Всего в Свердловской области количество выявленных случаев коронавируса за сутки составило 231, а всего зараженных — 9789 человек.
Напомним, режим самоизоляции в регионе продлен до 22 июня. На данный момент разрешено работать только магазинам с отдельным входом и площадью до 400 квадратных метров.
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