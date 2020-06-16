В Нижнем Тагиле больше 360 человек с начала пандемии заразились коронавирусом

За минувшие сутки с 15 по 16 июня было подтверждено семь новых случаев заболевания коронавирусом. Общее количество заболевших с начала пандемии составляет 365 человек.

Всего в Свердловской области количество выявленных случаев коронавируса за сутки составило 231, а всего зараженных — 9789 человек.