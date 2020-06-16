В Нижнем Тагиле завершился нерестовый запрет
Сегодня, 16:28Здоровье и экологияФото: Нижнеобское территориальное управление Росрыболовства
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В Свердловской области на водоемах завершился нерестовый запрет, который действовал до 15 июня, сообщается на сайте Нижнеобского территориального управления Росрыболовства.
Сюжеты: Нижний Тагил
На большинстве водоемов региона запрет ввели с 25 апреля. В том числе рыбачить было запрещено на Черноисточинском, Ленёвском и Нижне-Тагильском водохранилищах.
С 8 по 14 июня на водоемах УрФО провели 75 рейдов, в ходе которых выявили 136 нарушений в области рыболовства. Сотрудниками Росрыболовства было изъято 148 кг рыбы, а также 177 рыболовных орудий, из них – 62 относились к запрещенным. Кроме того, на территории Свердловской и Челябинской областей выявили восемь случаев, когда рыбная ловля проходила в запрошенный нерестовый период.
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