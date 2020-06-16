В Нижнем Тагиле завершился нерестовый запрет

На большинстве водоемов региона запрет ввели с 25 апреля. В том числе рыбачить было запрещено на Черноисточинском, Ленёвском и Нижне-Тагильском водохранилищах.

С 8 по 14 июня на водоемах УрФО провели 75 рейдов, в ходе которых выявили 136 нарушений в области рыболовства. Сотрудниками Росрыболовства было изъято 148 кг рыбы, а также 177 рыболовных орудий, из них – 62 относились к запрещенным. Кроме того, на территории Свердловской и Челябинской областей выявили восемь случаев, когда рыбная ловля проходила в запрошенный нерестовый период.