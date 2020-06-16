В России число выздоровевших за сутки на 1,5 тысячи больше зараженных COVID-19
Сегодня, 12:36Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В России число заболевших коронавирусом достигло 545 458 человек. Об этом сообщает оперативный штаб.
Сюжеты: Коронавирус
Так, за сутки в 82 регионах страны подтверждены новые случаи заболевания. Их количество составляет 8248 человек. При этом у 2950 из них заболевание протекает без выраженных симптомов.
За сутки из больниц после лечения выписано 9767 человек. Общее количество выздоровевших достигло 294 306 пациентов.
Кроме того, зарегистрировано 193 новых летальных случая. В общей сложности с начала пандемии от инфекции скончались 7284 человека.
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