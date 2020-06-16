В Сосьвинском районе прокуратура проводит проверку из-за розлива нефти
Сегодня, 15:21Здоровье и экологияФото: 1MediaInvest
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Прокуратура организовала проверку по информации о розливе нефти в Сосьвинском районе, сообщают «Вечерние ведомости» со ссылкой на пресс-службу Серовской прокуратуры.
Прокурор Серова Алексей Рубан выехал на место происшествия. Розлив произошел на 838-м километре нефтепровода АО «Транснефть-Сибирь», недалеко от местоположения нефтеперекачивающей станции «Сосьва».
По итогам проверки будут установлены причины происшествия, а также определен его характер. Кроме того, будет произведен подсчет ущерба, причиненного окружающей среде.
Ранее стало известно, что розлив нефти был взят под контроль губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей