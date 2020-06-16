В Свердловской области число заболевших COVID-19 достигло почти 9,8 тысяч человек
В Свердловской области за сутки с 15 по 16 июня был подтвержден 231 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
Наибольшее число зараженных выявлено в Екатеринбурге. Число заболевших за сутки там составляет 197 человек.
Остальные заболевшие проживают в 14 населенных пунктах региона. Они находятся в Асбесте, Белоярском, Березовском, Богдановиче, Верхней Туре, Краснотурьинске, Первоуральске, Ревде, Ирбитском районе, Каменске-Уральском, Качканаре, Нижней Туре, Нижнем Тагиле, а также Режевском городском округе.
Общее количество пациентов с подтвержденным диагнозом с начала пандемии составляет 9789 человек.
За сутки из больниц по выздоровлению выписано 234 человека. Общее число выздоровевших достигло 4469 пациентов.
Отмечается, что 88 пациентов находятся в тяжелом состоянии, еще у 642 состояние расценивается как средней тяжести.
Зарегистрировано и четыре новых летальных случая. В общей сложности в регионе от инфекции скончались 54 человека.
Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции до 22 июня.