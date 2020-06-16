В Свердловской области впервые за сутки скончались четыре пациента с коронавирусом
Сегодня, 12:49Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В Свердловской области за прошедшие сутки зарегистрировано четыре летальных случая коронавируса, сообщает оперативный штаб региона.
Сюжеты: Коронавирус
В общей сложности с начала пандемии от инфекции скончались 54 человека.
По последним данным в Свердловской области количество зараженных коронавирусом достигло 9789 человек, из них 231 случай подтвержден за сутки с 15 по 16 июня.
Напомним, в регионе продолжает действовать режим самоизоляции. Накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о его продлении до 22 июня.
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