Экстренное предупреждение объявлено из-за шквалистого ветра в Свердловской области

Опасное метеорологическое явление может выразиться в разрушениях и повреждениях построек, воздушных линий связи и электропередач, в виде аэродинамических нагрузок на постройки и сооружения, возможна повалка деревьев. Так же могут быть затруднения в работе автотранспорта или при проведении наружных работ. Сельскохозяйственным культурам может быть нанесен вред. Возможны ограничения в работе авиапредприятий.