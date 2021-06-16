«Мы хотим защитить наших детей». Почему салдинцы выступают против кремниевого завода?

14 июня журналисты TagilCity.ru посетили Верхнюю Салду, встретились с местными жителями, узнали, какие проблемы города их беспокоят, а также сделали замеры воздуха. В частности, салдинцы высказали свою позицию по поводу планируемого строительства кремниевого завода в ОЭЗ «Титановая долина».

Местом встречи был выбран единственный в Верхней Салде городской парк. Побеседовать с журналистами согласились две девушки, Светлана и Альбина. Один из самых острых вопросов, который стоит перед салдинцами на сегодняшний день, это строительство кремниевого завода бизнесменом из Омска Михаилом Сутягинским. Местные жители не согласны с планами Сутягинского и считают, что такое предприятие даст городу непосильную экологическую нагрузку. У нас в окрестностях города и так хватает вредных производств. Наш титановый завод, завод в Нижней Салде, где готовят топливо для ракет, также с Нижнего Тагила до нас выбросы доходят. Еще у нас нередко загорается свалка. А если откроют кремниевый завод, то это распахнет двери и другим вредным производствам. Мы намерены отстоять наш город,заявила в беседе с TagilCity.ru Альбина. Также активистки не согласны с выбором места для строительства — ОЭЗ «Титановая долина», которая находится рядом с городом. По их мнению, подобные производства первого класса опасности должны возводится севернее, где роза ветров не будет доносить выбросы до города. Мы не хотим, чтобы наш город превратился в кузницу детских онкозаболеваний, как Карабаш. А если почитать про кремниевое производство, то становится понятным, что оно онкоопасно. У нас и так город бьет рекорды по онкологии. Мы хотим защитить наших детей,рассказала Альбина. Особая экономическая зона «Титановая долина» Фото: TagilCity.ru По словам другой активистки Светланы, сейчас в Верхней Салде идет сбор подписей против строительства кремниевого завода. И жители города охотно подписываются под документом. Сбор подписей идет очень легко. Желающих подписаться много — и пенсионеры, и молодежь. Все выступают против и готовы пойти до конца,отмечает Светлана. Также в беседе с редакцией TagilCity.ru девушки отметили, что ни руководство города, ни представители завода для обсуждения спорного вопроса с горожанами не связывались. Кроме того, в публичном доступе отсутствует проект оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), который в последствии должен обсуждаться на общественных слушаниях. Помимо встречи с горожанами, журналисты провели в нескольких точках Верхней Салды замеры воздуха на наличие пяти веществ-загрязнителей. Замеры проходили в парке имени Гагарина, на полигоне ТКО и возле здания бывшего военного госпиталя. Температура воздуха при этом составляла +25 градусов, дул юго-западный ветер со скоростью три метра в секунду. Однако во всех трех местах показания газоанализатора остались нулевыми. Парк им. Гагарина Фото: TagilCity.ru Напомним, с четвертой попытки, после скандала и споров с местными жителями, бизнесмен из Омска Михаил Сутягинский перенес строительство кремниевого завода под Нижний Тагил. Площадкой для строительства завода группой компаний «Титан» выбрана особая экономическая зона «Титановая долина». Изначально бизнесмен планировал разместить предприятие в Омской, а затем в Челябинской областях и Новоуральске. Однако его идея провалилась из-за недовольства местных жителей в этих городах. Бизнесмен из Омска перенес строительство кремниевого завода под Нижний Тагил

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