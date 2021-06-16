Проверяют ли надзорные органы тагильские заводы в период НМУ? Выяснит TagilCity.ru

Редакция TagilCity.ru направила официальные запросы в надзорные ведомства с целью выяснить, как проверяется деятельность предприятий Нижнего Тагила в период предупреждения о неблагоприятных метеорологических условиях для рассеивания в воздухе вредных веществ.

Предупреждения об НМУ первой степени опасности действует на территории Свердловской области с 12 по 16 июня. В этот период промышленные предприятия должны снижать уровень выбросов в атмосферу. Чтобы узнать, какие мероприятия в это время проводят тагильские заводы и как их контролируют надзорные ведомства, редакция TagilCity.ru отправила запросы в Роспотребнадзор и Росприроднадзор, а также на предприятия. Ответы ожидаются в течение семи дней. Жители Нижнего Тагила также могут пожаловаться на плохое самочувствие или дискомфорт во время выбросов. Ранее мы писали, как это правильно сделать. Куда жаловаться на грязный воздух Нижнего Тагила?

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