Проверяют ли надзорные органы тагильские заводы в период НМУ? Выяснит TagilCity.ru

Проверяют ли надзорные органы тагильские заводы в период НМУ? Выяснит TagilCity.ru
Проверяют ли надзорные органы тагильские заводы в период НМУ? Выяснит TagilCity.ru
Сегодня, 16:55Здоровье и экологияАнна ГригорьеваФото: TagilCity.ru
Редакция TagilCity.ru направила официальные запросы в надзорные ведомства с целью выяснить, как проверяется деятельность предприятий Нижнего Тагила в период предупреждения о неблагоприятных метеорологических условиях для рассеивания в воздухе вредных веществ.

Предупреждения об НМУ первой степени опасности действует на территории Свердловской области с 12 по 16 июня. В этот период промышленные предприятия должны снижать уровень выбросов в атмосферу. Чтобы узнать, какие мероприятия в это время проводят тагильские заводы и как их контролируют надзорные ведомства, редакция TagilCity.ru отправила запросы в Роспотребнадзор и Росприроднадзор, а также на предприятия. Ответы ожидаются в течение семи дней.

Жители Нижнего Тагила также могут пожаловаться на плохое самочувствие или дискомфорт во время выбросов. Ранее мы писали, как это правильно сделать.

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