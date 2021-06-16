Росприроднадзор оказался не в курсе пожаров на Коксохиме ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле

Росприроднадзор оказался не в курсе пожаров на Коксохиме ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле
Росприроднадзор оказался не в курсе пожаров на Коксохиме ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:09Здоровье и экологияАнна ГригорьеваФото: TagilCity.ru
В Уральском межрегиональном управлении Росприродназора нет сведений о двух пожарах, которые произошли на коксохимическом производстве ЕВРАЗ НТМК 12 и 30 мая.

В адрес Управления не поступали сведения по данному возгоранию, в связи с чем, проверка по соблюдению экологической безопасности не соблюдалась,сообщается в ответе на официальный запрос TagilCity.ru.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что и в 9-м Пожарно-спасательном отряде Нижнего Тагила информацию о пожаре на промплощадке ЕВРАЗ НТМК опровергли.

При этом очевидцы возгорания сообщали редакции о нескольких пожарных машинах, въезжающих на территорию Коксохима. Также факт пожара в смолопекококсовом цехе подтверждали в пресс-службе предприятия.

Напомним, 12 и 30 мая на территории коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК горел токсичный пек. По словам экологов, это вещество имеет высокий класс опасности и наносит ощутимый вред человеку.

Сюжеты:
Нижний ТагилЭксклюзивЭкология Нижнего Тагила
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