Боевые патроны были найдены жителем Екатеринбурга во время субботника (ФОТО)
16 июля 2017, 09:00Здоровье и экология
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В Екатеринбурге накануне местные жители во время субботника на городском пруду нашли четыре боевых патрона.
Сюжеты: Екатеринбург
Горожанин, который обнаружил находку, сдал патроны в полицию. Правоохранители направили оружие на экспертизу. По результатам будет принято соответствующее процессуальное решение, передает Znak.com.
Добавим, что в акции приняло участие порядка 70-ти екатеринбуржцев, которые собрали 140 мешков мусора. А в Нижнем Тагиле неравнодушные обратили внимание на загрязнение в парке ДК НТМК и намеревались провести там субботник .
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Фото: Znak.com
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