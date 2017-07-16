Боевые патроны были найдены жителем Екатеринбурга во время субботника (ФОТО)

Горожанин, который обнаружил находку, сдал патроны в полицию. Правоохранители направили оружие на экспертизу. По результатам будет принято соответствующее процессуальное решение, передает Znak.com .

Добавим, что в акции приняло участие порядка 70-ти екатеринбуржцев, которые собрали 140 мешков мусора. А в Нижнем Тагиле неравнодушные обратили внимание на загрязнение в парке ДК НТМК и намеревались провести там субботник .