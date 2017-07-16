Экстренное предупреждение: леса Свердловской области могут загореться из-за жаркой погоды

В период с 16 по 17 июля на севере Свердловской области объявлена 4 степень горимости леса. Из-за жаркой погоды, сообщает ЕДДС Администрации города Нижний Тагил. Возможны возгорания лесных массивов. На время действия предупреждения будет запрещено посещение гражданами лесной зоны и въезд туда транспортных средств. Также внимание граждан обращается на запрет поджога травы вблизи лесных массивов и потенциально опасных для возгорания объектов.