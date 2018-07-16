Змея укусила жителя Екатеринбурга на базе отдыха под Первоуральском

Гадюка напала на 36-летнего мужчину и укусила его за большой палец руки. На данный момент пострадавший госпитализирован и находится в отделении реанимации.

Муж с другом пошел за дровами. В это время змея переползала дорогу, они этого не видели, друг наступил на нее, а она встала «на дыбы». Он закричал, испугался, а муж попытался ее схватить, чтобы она не цапнула друга. Но он не успел ее взять, и она укусила его, сообщила жена пострадавшего.

Мужчины забили змею и вызвали скорую помощь, сотрудники базы отдыха не оказали пострадавшему первую помощь. У отдыхающего вздулись вены на шее и распухла рука.

Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи поставила мужчине укол и капельницу, а затем доставила его в реанимационное отделение первой Городской больницы Первоуральска.

По сообщениям врача, мужчину доставили в тяжелом состоянии, у него были судороги.