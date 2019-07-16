Госдума во втором чтении приняла законопроект о квотировании выбросов в Нижнем Тагиле

Эксперимент проведут с января 2020 года по 31 декабря 2024 года в Нижнем Тагиле, Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите.

Согласно проекту, до 1 мая 2020 года проведут сводные расчеты, а до 1 августа этого же года — расчет и оценку рисков для здоровья человека. Перечень квотируемых объектов и квоты выбросов утвердят до 1 ноября 2020 года, а до 1 марта этого же года проведут актуализацию комплексных планов.

Подразумевается, что Росприроднадзор замерит загрязнение атмосферного воздуха в городе, затем Роспотребназдор на основании полученных результатов проанализирует воздействие выбросов на здоровье человека. После этого введут квоты по объему выбросов для предприятий-загрязнителей.

Законопроект должен вступить в силу с 1 ноября 2019 года.