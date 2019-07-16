В Свердловской области от укусов клещей пострадали 29,4 тысячи человек

В Екатеринбурге зарегистрировано чуть более 10 тысяч случаев укусов клещей, среди пострадавших — 1,3 тысячи — дети.

Диагноз «клещевой энцефалит» подтвержден у 38 обратившихся за помощью, в том числе шестеро детей. С диагнозом «боррелиоз» в медучреждения региона поступили 390 человек, заболевание подтверждено у 193 свердловчан.