В Свердловской области от укусов клещей пострадали 29,4 тысячи человек
Сегодня, 11:42Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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По состоянию на 15 июля от укусов клещей пострадали 29,4 тысячи свердловчан, из них 5,2 тысячи — дети, сообщает Роспотребнадзор по региону.
В Екатеринбурге зарегистрировано чуть более 10 тысяч случаев укусов клещей, среди пострадавших — 1,3 тысячи — дети.
Диагноз «клещевой энцефалит» подтвержден у 38 обратившихся за помощью, в том числе шестеро детей. С диагнозом «боррелиоз» в медучреждения региона поступили 390 человек, заболевание подтверждено у 193 свердловчан.
Наибольшую активность клещи проявляют в Слободо-Туринском МР, Пышминском, Асбестовском, Тугулымском, Рефтинском ГО.
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