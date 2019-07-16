В Свердловской области продлено штормовое предупреждение
Сегодня, 11:25Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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16 июля в Свердловской области продолжает действовать штормовое предупреждение, сообщает ГУ МЧС по региону.
На Среднем Урале сохраняется вероятность дождей с грозами, крупного града, ветра с порывами до 27 метров в секунду.
Напомним, 15 июля в Екатеринбурге порывы ветра повалили несколько деревьев, сообщалось о повреждении автомобилей в нескольких районах города.
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