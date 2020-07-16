Козловских призвал открыть четыре тысячи коек для бессимптомных больных коронавирусом
Сегодня, 16:38Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Руководитель областного управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских призвал открыть четыре тысячи новых мест в обсерваторах для лечения бессимптомных больных коронавирусом, пишет «ФедералПресс».
Сюжеты: Коронавирус
Он предупредил, что заболеваемость будет расти и может достигнуть 400 человек в сутки.
К сожалению, оптимизма у нас нет, заключил Козловских.
В Екатеринбурге в ближайшие три дня будет организовано 600 мест для долечивания пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. Он отметил, что пациенты будут размещены в гостиницах и санаториях.
По словам Крекова, в Екатеринбурге уже создано 300 новых коек, из них 25 реанимационных. Еще 200 коек было открыто в Нижнем Тагиле. В частности, пациентов будет принимать реабилитационный центр «Руш».
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