Козловских призвал открыть четыре тысячи коек для бессимптомных больных коронавирусом

Он предупредил, что заболеваемость будет расти и может достигнуть 400 человек в сутки.

К сожалению, оптимизма у нас нет, заключил Козловских.

В Екатеринбурге в ближайшие три дня будет организовано 600 мест для долечивания пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. Он отметил, что пациенты будут размещены в гостиницах и санаториях.