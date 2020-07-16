После очередей в ЦГБ № 1 Куйвашев пообещал Нижнему Тагилу еще один аппарат КТ
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице instagram рассказал, что в Нижнем Тагиле появится дополнительный томограф.
По словам главы региона, в пандемию возросла нагрузка на отделения больниц, где людям делают компьютерную томографию легких. В Екатеринбурге было открыто четыре КТ-центра.
Куйвашев отметил, что в других городах Свердловской области также есть такие центры, однако их не хватает. Новые томографы появятся в Нижнем Тагиле, а также в областной больнице для детей, в горбольнице №40, в Каменске-Уральском и Красноуфимске.
Рассчитываю, что это поможет снизить нагрузку и в очередной раз призываю вас соблюдать санитарные правила, в том числе масочный режим, написал Куйвашев.
Сегодня пациенты ЦГБ № 1 в Нижнем Тагиле пожаловались, что ожидание приема затягивается на сутки из-за большого количества больных. В пресс-службе больницы рассказали, что нагрузка на врачей возросла, но они делают все, что могут. Также там отметили, что тагильчане перестали соблюдать масочный режим и соцдистанцию, что приводит к увеличению заразившихся коронавирусом.