После очередей в ЦГБ № 1 Куйвашев пообещал Нижнему Тагилу еще один аппарат КТ

По словам главы региона, в пандемию возросла нагрузка на отделения больниц, где людям делают компьютерную томографию легких. В Екатеринбурге было открыто четыре КТ-центра.

Куйвашев отметил, что в других городах Свердловской области также есть такие центры, однако их не хватает. Новые томографы появятся в Нижнем Тагиле, а также в областной больнице для детей, в горбольнице №40, в Каменске-Уральском и Красноуфимске.

Рассчитываю, что это поможет снизить нагрузку и в очередной раз призываю вас соблюдать санитарные правила, в том числе масочный режим, написал Куйвашев.