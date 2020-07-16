В Свердловской области объявлено экстренное предупреждение из-за аномальной жары
Сегодня, 15:42Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
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В Свердловской области на 17–19 июля объявлено экстренное предупреждение из-за аномально жаркой погоды со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на семь и более градусов, сообщает ЕДДС Нижнего Тагила.
Ожидается, что местами сохранится сильная жара с максимальной температурой воздуха до 36-39 градусов.
Кроме того 17–18 июля в Свердловской области сохранится высокая и чрезвычайная пожароопасность.
Отмечается, что данное явление проявляется перегревом почвы, воздуха и засухой, а также риском получения тепловых ударов и возникновения заболеваний у людей и животных.
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