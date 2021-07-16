Бессонница, слабость, выпадение волос: уральский врач о последствиях коронавируса

Пациенты первой группы часто жалуются на слабость, недомогание, нарушение психики и сна. Постковидный синдром можно вылечить витаминами, чаще всего группы В. Именно они хорошо влияют на нервную систему. Также специалист может назначить различные сосудистые и метаболические препараты, которые улучшают обмен веществ в разных тканях. Встречаются и такие пациенты, которые жалуются на ухудшение памяти.