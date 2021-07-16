Бессонница, слабость, выпадение волос: уральский врач о последствиях коронавируса

Бессонница, слабость, выпадение волос: уральский врач о последствиях коронавируса
Бессонница, слабость, выпадение волос: уральский врач о последствиях коронавируса
Сегодня, 23:17Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
Уральский врач озвучил самые частые побочные эффекты после перенесенного коронавируса. Врач аллерголог – иммунолог Иван Скороходов рассказал, с какими жалобами приходят пациенты после COVID-19.

Медик отметил, что существует три группы осложнения после инфекции: первая — постковидный синдром, вторая — болезни, спровоцированные коронавирусом, третья — декомпенсация хронических заболеваний.

Пациенты первой группы часто жалуются на слабость, недомогание, нарушение психики и сна. Постковидный синдром можно вылечить витаминами, чаще всего группы В. Именно они хорошо влияют на нервную систему. Также специалист может назначить различные сосудистые и метаболические препараты, которые улучшают обмен веществ в разных тканях. Встречаются и такие пациенты, которые жалуются на ухудшение памяти.

Терапевт подчеркнул, что чаще всего коронавирус поражает лёгкие в виде пневмонии. Люди могут испытывать отдышку, им не хватает дыхания при физических нагрузках. Обнаружение на ранних стадиях болезни сможет это предотвратить.

После перенесенного коронавируса у многих пациентов пропадает запах и вкус. Это связано из-за поражения дыхательных путей и слизистых. Данное нарушение может отсутствовать до четырех месяцев, а порой и более. Нервным клеткам нужно время, чтобы вырастить новые рецепторы.

Нередко при COVID-19 поражается печень. В некоторых случаях может развиться реактивный гепатит. Это состояние, при котором в клетках печени развивается воспалительная реакция, обусловленная какой-либо другой патологией со стороны пищеварительной системы, инфекциями.

Также при ковиде поражается и сердечная мышца, что приводит к нарушению работы самого главного органа – сердца. У пациентов появляются тянущие ощущения в левой половине грудной клетки, повышается или понижается давление, учащается сердцебиение, происходят перебои в работе сердца.

У некоторых пациентов наблюдается выпадение волос. Это связано, скорее всего с нарушением работы именной системы.

Специалист подчеркнул, что после ковида, все хронические заболевания выходят из состояния ремиссии и обостряются. С любыми жалобами лучше обратиться к врачу. Об этом медик сообщил Е1.

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