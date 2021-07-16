День города в Екатеринбурге пройдет в онлайн-формате из-за коронавируса

День города в Екатеринбурге пройдет в онлайн-формате из-за коронавируса
День города в Екатеринбурге пройдет в онлайн-формате из-за коронавируса
Сегодня, 17:58Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
Традиционное празднование Дня города в Екатеринбурге было отменено из-за всплеска заболеваемости коронавирусом. Его решено провести в онлайн-формате.

На данный момент план еще не утвержден. Некоторые из мероприятий пройдут в онлайне. Пока нет окончательного решения, пишет Е1 со ссылкой на мэра Екатеринбурга Алексея Орлова.

Кроме того, он отметил, что контракты ни с одним исполнителем пока не заключались.

Напомним, недавно губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым было решено отменить крестный ход в честь Царской семьи. Однако РПЦ не согласилось на это и некоторые заявили, что все равно пойдут на него. После этого был придуман альтернативный вариант, но все же решено не проводить мероприятие.

Сюжеты:
ЕкатеринбургКоронавирус
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