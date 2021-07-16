Грозы и ветер ожидаются в Свердловской области в выходные

Грозы и ветер ожидаются в Свердловской области в выходные
Грозы и ветер ожидаются в Свердловской области в выходные
Сегодня, 16:36Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru

Грозы и ветер ожидаются в Свердловской области

Штормовое предупреждение из-за гроз и ветра с порывами до 20 метров в секунду объявлено в Свердловской области на субботу 17 июля.

По данным метеорологических служб, в субботу 17 июля на Средний Урал придут грозы, сопровождающиеся сильным ветром с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в выходные дни установится на отметке +24 градуса днем и +15 ночью.

В воскресенье 18 июля синоптики также обещают в регионе дожди и грозы.

В региональном МЧС предупреждают граждан о возможном возникновении аварийных ситуаций на объектах ТЭК и ЖКХ, порывов линий электропередач и обрывов технических проводов из-за сильного ветра.

Спасатели рекомендуют жителям быть предельно внимательными и осторожными в период непогоды. В частности свердловчанам рекомендуют отказаться от дальних поездок на автомобиле и походов в лес. А также не стоять под деревьями и вблизи высоких металлических конструкций, в которые может ударить молния.

В случае возникновения чрезвычайных происшествий жителей просят звонить по единому телефону спасения «112» или в МЧС по номеру «101».

Напомним, в начале июля в отдельных районах Свердловской области жаркая погода сменилась ливнями, грозами, с сильным ветром и градом, из-за которых оказались повалены деревья и побиты машины.

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