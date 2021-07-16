«ХЗ Планта» отказано в получении отсрочки по согласованию СЗЗ в Нижнем Тагиле

С 2011 года руководство «ХЗ Планта» в Нижнем Тагиле трижды обращалось с заявлением в суд об отсрочке по исполнению решения суда по согласованию санитарно-защитной зоны, сообщается в решении арбитражного суда. Трижды суд удовлетворял просьбу завода. И в четвертый раз руководство намеревалось получить такую отсрочку до 31 декабря 2021 года. Дзержинский районный суд отказал в этом.