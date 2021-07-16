«ХЗ Планта» отказано в получении отсрочки по согласованию СЗЗ в Нижнем Тагиле

«ХЗ Планта» отказано в получении отсрочки по согласованию СЗЗ в Нижнем Тагиле
«ХЗ Планта» отказано в получении отсрочки по согласованию СЗЗ в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:42Здоровье и экологияФото: Google.Maps
АО «Химическому заводу «Планта» в Нижнем Тагиле не удалось получить в суде отсрочку по согласованию санитарно-защитной зоны (СЗЗ).

С 2011 года руководство «ХЗ Планта» в Нижнем Тагиле трижды обращалось с заявлением в суд об отсрочке по исполнению решения суда по согласованию санитарно-защитной зоны, сообщается в решении арбитражного суда. Трижды суд удовлетворял просьбу завода. И в четвертый раз руководство намеревалось получить такую отсрочку до 31 декабря 2021 года. Дзержинский районный суд отказал в этом.

Не согласившись с решением, представитель ответчика подал на определение суда частную жалобу. Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда, рассматривая жалобу, указала на тот факт, что предприятие уже 10 лет не может исполнить решение суда и ему неоднократно предоставлялись отсрочки. Определение Дзержинского районного суда было оставлено без изменений. Частная жалоба АО «Химический завод Планта» также осталась без удовлетворения.

Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметил, что в Нижнем Тагиле еще сохранились проблемы с экологией, несмотря на ежегодные расходы свыше миллиарда рублей. С каждым предприятием заключено соглашение. С учетом проектов модернизации производства также приняты программы экологического оздоровления по каждому предприятию.

Сюжеты:
Экология Нижнего ТагилаНижний Тагил
Материалы по теме:
судрешение судахимзаводПлантаНижний ТагилСанитарно-защитные зоны
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы