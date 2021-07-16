«ХЗ Планта» отказано в получении отсрочки по согласованию СЗЗ в Нижнем Тагиле

С 2011 года руководство «ХЗ Планта» в Нижнем Тагиле трижды обращалось с заявлением в суд об отсрочке по исполнению решения суда по согласованию санитарно-защитной зоны, сообщается в решении арбитражного суда. Трижды суд удовлетворял просьбу завода. И в четвертый раз руководство намеревалось получить такую отсрочку до 31 декабря 2021 года. Дзержинский районный суд отказал в этом.
Не согласившись с решением, представитель ответчика подал на определение суда частную жалобу. Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда, рассматривая жалобу, указала на тот факт, что предприятие уже 10 лет не может исполнить решение суда и ему неоднократно предоставлялись отсрочки. Определение Дзержинского районного суда было оставлено без изменений. Частная жалоба АО «Химический завод Планта» также осталась без удовлетворения.
Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметил, что в Нижнем Тагиле еще сохранились проблемы с экологией, несмотря на ежегодные расходы свыше миллиарда рублей. С каждым предприятием заключено соглашение. С учетом проектов модернизации производства также приняты программы экологического оздоровления по каждому предприятию.