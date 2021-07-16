IKEA уличен в незаконной вырубке сибирского леса

IKEA уличен в незаконной вырубке сибирского леса
IKEA уличен в незаконной вырубке сибирского леса
Сегодня, 09:26Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
Британская общественная организация Earthsight уличила российского чиновника в незаконной вырубке леса в Сибири и продаже его компаниям, среди которых оказались и IKEA. Дерево поступало на заводы компании из Иркутской области.

Депутат заксобрания Иркутской области Евгений Бакуров на протяжении 11 лет вырубал лес под видом санитарной чистки и продавал его компаниям. От действий предпринимателя пострадало 15 тысяч гектаров – это более 21 тысячи футбольных полей, пишет "Новая газета".

Большая часть древесины отправлялась на китайскую фабрику IKEA и в мебельную фирму "Успех" в Братске. В IKEA поступало до 70% всех поставок.

Икея подтвердила связь с Бакуровым, но отказалась признавать поступающий ей материал незаконным, так как у чиновника имелась сертификация FSC. Поставка сырья в IKEA приостановлена.

С 2019 года Бакуров вошел в список Forbes с годовой прибылью 365 миллионов рублей. В списке он занимал 44-ое место.

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