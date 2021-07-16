Из-за загрязнений воздуха Росприроднадзор проверяет ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле

Напомним, ранее тагильчане и средства массовой информации неоднократно сообщали об ухудшении качества атмосферного воздуха из-за деятельности комбината. 15 июля с разных частей города был виден стелющийся черный дым, который распространяется в районе «Коксохима» ЕВРАЗ НТМК по Восточному шоссе в Нижнем Тагиле. Выброс произошел около 14.00.