Кому положен сертификат о перенесенном COVID-19 напомним Евгений Куйвашев

Кому из жителей Свердловской области положены сертификаты о перенесенном COVID-19 объяснил губернатор Евгений Куйвашев. К нему обратилась свердловчанка, которая переболела коронавирусом в январе.

Девушка рассказала, что ее тесты показали отрицательный результат, однако у нее есть антитела. Куйвашев напомним, что выдача сертификатов регламентирована, поэтому получить его может только тот гражданин, чье заболевание было подтверждено результатом ПЦР-теста. Также необходимо обратиться в больницу. Люди, которые занимались самолечением коронавируса, сертификат получить не могут, а справка о наличии антител не является подтверждением,написал Евгений Куйвашев на своей личной странице в Instagram. Он отметил, что сертификаты и QR-коды необходимы для посещения определенных мест. Напомним, заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков рассказал о вакцинации школьников в преддверии нового учебного года и переводе студентов на дистанционное обучение из-за отсутствия прививок от коронавируса. О вакцинации школьников и дистанционке для студентов на Урале рассказал Павел Креков

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